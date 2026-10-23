Россиян нет среди пострадавших при землетрясении в Тибете

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Известно о 65 раненых, из них 11 — в тяжелом состоянии.

Есть ли россияне среди пострадавших в землетрясении в Тибете

Фото: Reuters/Nagqu Police Department

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иностранных граждан, в том числе россиян, нет среди раненых при землетрясении в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство России в КНР.

«По информации Канцелярии по иностранным делам Тибетского автономного района, на данный момент пострадавших среди иностранных граждан не выявлено», — сообщили в дипломатическом представительстве.

По состоянию на утро 23 октября как минимум 16 человек погибли в результате сейсмологического явления в Тибетском автономном районе Китая, еще 65 были ранены, из них 11 — в тяжелом состоянии. Свыше 300 домов разрушены. Более 12,4 тысячи жителей перемещены в безопасные районы экстренными службами.

Толчки были зафиксированы в 14:33 по местному времени (17:33 по московскому. — Прим. ред.). Магнитуда землетрясения составила 7,0 балла, заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). Источник сейсмоактивности идентифицировали на глубине в 35 километров, а эпицентр — в 201 километре к северо-востоку от округа Нагчу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:42
Роскомнадзор отказался от иска к футболисту Смолову
12:30
Расчленившие криптобизнесмена Новака убийцы сначала пытались его отравить
12:15
Лавандовое сердце: в Екатеринбурге показали редчайший бриллиант
12:10
«Лучше с Россией жить дружно»: Путин подвел итоги встречи с Уиткоффом
12:00
Страх может остаться надолго: как ребенку пережить экстренную эвакуацию школы
11:52
Россиян нет среди пострадавших при землетрясении в Тибете

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
«Ни в коем случае»: Олег Шепс отказался доверять детей родному брату
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео