Звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» получил травму ноги на съемках

, 17:07 91

Во время участия в проекте «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Илье Глинникову потребовалась медицинская помощь.

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Популярный российский актер, известный многим зрителям по сериалу «Интерны», а также по съемкам в шоу «Холостяк» Илья Глинников получил травму ноги. Вместе с другими звездами артист принял участие в проекте «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», съемки которого сейчас проходят на острове Палаван на Филиппинах. Об этом сообщают Дни.ру.

Тем, кто отважился прийти на шоу, предстояло пережить немало трудностей: голод, серьезные физические нагрузки, не обошлось и без травм. Так, звезда сериала «Интерны» уже во время второго испытания повредил колено, однако превозмогая боль, продолжал бороться за победу. Позже выяснилось, что у актера вылетел коленный сустав, но даже несмотря на травму, всенародный любимец вернулся к команде после осмотра врача и продолжил играть.

Впрочем, это не первый раз, когда Глинников получает на съемках серьезные повреждения. Как ни странно, обратиться к помощи медиков ему пришлось даже после участия в телепроекте «Холостяк» в 2017 году. Актер хотел удивить девушек, которых приглашал на свидание, однако романтические сюрпризы с треском провалились. С одной из конкурсанток артист отправился прыгать с парашютом, а другую пытался научить кататься на доске для серфинга. В итоге «главный холостяк» сам оказался в больнице.

Ранее Пятый канал сообщал, что звезда «Ворониных» Екатерина Волкова провалилась в люк перед спектаклем.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

18:35
В США «сорвали покровы» с российского глубоководного беспилотника «Посейдон»
18:23
«Непременно водочку» — Галкин признался в своих алкогольных пристрастиях
18:11
Болельщицу Универсиады увезли в роддом прямо с трибуны
18:07
Как Кит Флинт из The Prodigy делал из себя культового музыканта
18:01
В Москве двухлетний мальчик получил травму головы и умер
17:52
Полиция не стала возбуждать еще одно дело против бывшего водителя Волочковой
17:43
Глава Минэкономразвития хотел бы поработать президентом
17:35
Гоша Куценко поделился своим рецептом блинов
17:26
Следком назвал официальную причину смерти Децла
17:15
Чиновник «Роскосмоса» извинился, что назвал жителей хрущевок «скотобазой»
17:14
Путин подписал указ о приостановлении РФ выполнения ДРСМД
17:07
Звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» получил травму ноги на съемках
17:01
Коалиция США применила боеприпасы с белым фосфором при ударе по Сирии
16:52
Видео: Два судна застряли во льдах в районе Курил
16:41
«Потеря для каждого человека поколения MTV» — Яна Чурикова о смерти Кита Флинта
16:30
«Головокружение от успехов»: психиатр об оскорбившем жителей хрущевок чиновнике
16:19
Тимати выплатит компенсацию бывшему пермскому депутату, избившему DJ Smash
16:10
Пляжный сезон в Санкт-Петербурге открыт — видео
15:59
Новый триумф: Россия держит лидерство в медальном зачете на Зимней Универсиаде
15:45
ГИБДД будет участвовать в техосмотре автобусов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера сериала «Стражи Отчизны» состоится 3 марта 2019 года

Российский кинематограф не перестает радовать отечественных телезрителей созданием сериалов различного жанра, тематики и сюжетной линии. На этот раз насладиться просмотром предстоит любителям кинолент детективного жанра с элементами боевика.

5-tv.ru

Реклама