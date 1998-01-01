Звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» получил травму ноги на съемках

Популярный российский актер, известный многим зрителям по сериалу «Интерны», а также по съемкам в шоу «Холостяк» Илья Глинников получил травму ноги. Вместе с другими звездами артист принял участие в проекте «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», съемки которого сейчас проходят на острове Палаван на Филиппинах. Об этом сообщают Дни.ру.

Тем, кто отважился прийти на шоу, предстояло пережить немало трудностей: голод, серьезные физические нагрузки, не обошлось и без травм. Так, звезда сериала «Интерны» уже во время второго испытания повредил колено, однако превозмогая боль, продолжал бороться за победу. Позже выяснилось, что у актера вылетел коленный сустав, но даже несмотря на травму, всенародный любимец вернулся к команде после осмотра врача и продолжил играть.

Впрочем, это не первый раз, когда Глинников получает на съемках серьезные повреждения. Как ни странно, обратиться к помощи медиков ему пришлось даже после участия в телепроекте «Холостяк» в 2017 году. Актер хотел удивить девушек, которых приглашал на свидание, однако романтические сюрпризы с треском провалились. С одной из конкурсанток артист отправился прыгать с парашютом, а другую пытался научить кататься на доске для серфинга. В итоге «главный холостяк» сам оказался в больнице.

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