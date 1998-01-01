Звезда «Ворониных» провалилась в люк перед спектаклем

Актриса Екатерина Волкова во время репетиции накануне премьеры спектакля «Город» в Школе современной пьесы провалилась в люк, сообщают Дни.ру. Серьезных травм удалось избежать. Звезда «Ворониных» отделалась ушибами и ссадинами.

— Премьера прошла не без происшествий — упала и получила травмы. Сегодня поняла, что на многое способна — даже выходить на сцену с реальными слезами и переключаться на работу, забыв обо всем на свете. Надеюсь, зритель получил удовольствие! Мы старались! — рассказала Екатерина Волкова в Instagram.

Вскоре актриса сообщила поклонникам, что чувствует себя намного лучше. Подписчики выразили ей поддержку и пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее Пятый канал сообщал, что Екатерина Волкова, известная по роли Веры в сериале «Воронины» рассказала о проблемах с работой.