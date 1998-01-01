Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» скончался в США

Звезда сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл» актер Люк Перри скончался в США в понедельник, 4 марта, после перенесенного инсульта на 53-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Люк Перри был доставлен в калифорнийскую больницу с обширным инсультом 28 февраля. Последствия кровоизлияния, несмотря на старания врачей, оказались несовместимы с жизнью.

Актер стал известен благодаря своей роли Дилана МакКея в американском молодежном сериале 90-х «Беверли-Хиллз, 90210». 52-летний Перри продолжал сниматься в подростковой драме «Ривердэйл» в роли Фреда Эндрюса, отца одного из главных героев.

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