Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Легендарный вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме 4 марта, сообщает The Sun. По информации таблоида, экстренные службы по приезду смогли только констатировать смерть Флинта, на месте работает полиция.

Известному музыканту было 49 лет. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.

Группа The Prodigy была основана в Великобритании в 1990-м году музыкантом Лиамом Хоулеттом. Электронная музыка, на которой специализировалась команда, представляла собой жанр бигбит. Именно в это время он набрал свою популярность. Песни Breath и Smack My Bitch Up из альбома The Fat of the Land стали самыми узнаваемыми композициями группы.

YouTube / The Prodigy

