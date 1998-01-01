Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

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Легендарный солист британской группы был найден мертвым в своем доме, сообщает британская пресса.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, Пятый канал

Тема:
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт 2

Легендарный вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме 4 марта, сообщает The Sun. По информации таблоида, экстренные службы по приезду смогли только констатировать смерть Флинта, на месте работает полиция.

Известному музыканту было 49 лет. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.

Группа The Prodigy была основана в Великобритании в 1990-м году музыкантом Лиамом Хоулеттом. Электронная музыка, на которой специализировалась команда, представляла собой жанр бигбит. Именно в это время он набрал свою популярность. Песни Breath и Smack My Bitch Up из альбома The Fat of the Land стали самыми узнаваемыми композициями группы.

YouTube / The Prodigy

Ранее Пятый канал рассказывал, что в крови рэпера Децла медики наркотиков не нашли. Артист скончался в начале февраля после концерта в Ижевске. Ему было всего 35.

Тема:
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт 2
4 мар
Кит Флинт свел счеты с жизнью, заявляет официальная страница The Prodigy

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