Кто стал самым богатым человеком в мире

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Титул бизнесмена с самым большим доходом за 2018 год достался главе компании Amazon.

Фото, видео: REUTERS/Joshua Roberts, Пятый канал

Журнал Forbes, регулярно составляющий списки самых богатых людей мира, опубликовал новый рейтинг — в него вошли наиболее обеспеченные бизнесмены. На первой строчке оказался глава компании Amazon Джефф Безос.

В 2018 году, сообщает Forbes, мужчине удалось обойти по суммарному доходу даже Билла Гейтса — главу корпорации Microsoft. За прошедший год Безос заработал 19 миллиардов долларов. Общее состояние бизнесмена насчитывает 131 миллиард долларов — это почти 855 миллиардов рублей по текущему курсу.

Приятная новость для девушек, мечтающих о богатом женихе — в начале января 2019 года СМИ стало известно о скором разводе главы Amazon. И хотя после бракоразводного процесса согласно американским законам экс-супруги будут обязаны поровну разделить имущество и средства, Джефф Безос определенно станет одним из самых завидных холостяков планеты.

Для тех, кого кандидатура самого богатого человека в мире по версии Forbes не интересует, существует другой путь к выгодному замужеству — экс-супруги именитых российских футболистов организовали клуб, в котором делятся способами выйти замуж за успешного спортсмена.

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