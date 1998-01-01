Кукольная мафия: Почему петербуржцы против аниматоров-вымогателей

В петербургских пабликах набирает популярность петиция с требованием запретить в городе аниматоров в костюмах различных персонажей, которые слишком навязчиво предлагают сфотографироваться.

Агрессивно клянчат гонорар и даже угрожают заявить в полицию. Как выяснилось — проблема глубже, и сейчас на берегах Невы идет битва «за видовые места» между — «историческими» местными героями, такими как Петр, Екатерина, Распутин, Ленин и революционный матрос, и заморскими анимационными персонажами.

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Ранее Пятый канал публиковал видео, как талисман хоккейной команды из Чикаго подрался с фанатом.