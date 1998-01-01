Пассажиров самолета, севшего в Анадыре, отправят в Лос-Анджелес резервным бортом

Пассажиры рейса Пекин — Лос-Анджелес, 188 человек, вынуждено находятся в аэропорту Анадыря. Там накануне, 4 марта, совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Air China. Людей разместили в зале ожидания.

Покидать территорию аэровокзала гражданам Китая и США запрещено. Действует визовый режим. Перелет через Тихий океан пришлось срочно прервать спустя два часа после взлета. Пилоты получили сигнал о пожаре в багажном отсеке.

Ближайший аэродром оказался на Чукотке. После приземления пассажиров пришлось эвакуировать с помощью аварийных надувных трапов. Позже выяснилось — информация о возгорании не подтвердилась. Медицинская помощь никому не понадобилась.

— Ждем прилета второго резервного воздушного судна для пересадки пассажиров и ремонтной бригады для ремонта первого воздушного судна, — рассказал директор аэропорта, Виталий Блинов

Ожидается, что резервный борт прибудет через несколько часов. Тем временем местные власти заявили, что в случае необходимости пассажирам будут предоставлены места в гостиницах.

Ранее Пятый канал публиковал видео эвакуации из самолета, совершившего экстренную посадку в Анадыре, 4 марта.