Атака ВСУ спровоцировала пожары в Таганроге

В результате атаки украинских беспилотников на Таганрог в Ростовской области возникли три очага пожара. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила мэр города Светлана Камбулова.

«Наш город снова подвергся массированной атаке врага. Возникло три очага возгорания», – написала градоначальник.

Она отметила, что сотрудники экстренных служб находятся занимаются ликвидацией последствий прилетов вражеских БПЛА.

Кроме того, Камбулова заявила, что после атаки боевиков киевского режима пострадали частные и многоквартирные дома, учебное заведение, несколько коммерческих зданий и магазинов, сельскохозяйственный объект и склад Ozon.

Мэр добавила, что жертв и раненых в результате ударов нет. Оценкой ущерба займется специальная комиссия, уточнила глава города.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что промышленное предприятие в Самарской области подверглось атаке украинских летательных аппаратов. Также ночью средства ПВО нейтрализовали свыше 40 летательных аппаратов, летевших в сторону российского региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.