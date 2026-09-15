Атака ВСУ спровоцировала пожары в Таганроге

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Мурад Устаров
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Экстренные службы работают на местах происшествия.

Атака беспилотников на Таганрог 15 сентября начались пожары

Фото: © РИА Новости/ Максим Платонов

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В результате атаки украинских беспилотников на Таганрог в Ростовской области возникли три очага пожара. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила мэр города Светлана Камбулова.

«Наш город снова подвергся массированной атаке врага. Возникло три очага возгорания», – написала градоначальник.

Она отметила, что сотрудники экстренных служб находятся занимаются ликвидацией последствий прилетов вражеских БПЛА.

Кроме того, Камбулова заявила, что после атаки боевиков киевского режима пострадали частные и многоквартирные дома, учебное заведение, несколько коммерческих зданий и магазинов, сельскохозяйственный объект и склад Ozon.

Мэр добавила, что жертв и раненых в результате ударов нет. Оценкой ущерба займется специальная комиссия, уточнила глава города.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что промышленное предприятие в Самарской области подверглось атаке украинских летательных аппаратов. Также ночью средства ПВО нейтрализовали свыше 40 летательных аппаратов, летевших в сторону российского региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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