Четверо россиян пострадали в результате аварии на судне в Южной Корее

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 58 0

Один из них находится в тяжелом состоянии.

Авария на российском судне в Южной Корее сколько пострадали

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС

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Утечка хладагента произошла на российском рыболовном судне «Калтан» в южнокорейском Пусане, ранения получили четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе генконсульства России в этом городе.

ЧП на корабле случилось в 8:37 по местному времени (2:37 мск) в местном порту Камчхон. В диппредставительстве подчеркнули, что все пострадавшие являются гражданами России. При этом состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В консульстве заявили, что раненым медики оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, российские дипломаты контактируют с капитаном корабля, а также руководством города по всем вопросам.

Ранее 5-tv.ru писал о крушении пассажирского корабля Virgo Transport 8 в Яванском море у берегов Индонезии. Паром, на борту которого находилось 243 человека, перестал выходить на связь. Позже стало известно, что на судне произошла авария. Жертвами стали шесть человек, еще 129 числятся пропавшими без вести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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