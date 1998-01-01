Названа цена самого дорогого букета к Международному женскому дню

, 16:41 Видео 151

Стоимость самых востребованных композиций выросла по сравнению с 2018 годом на 15%.

Фото: Globallookpress.com

Стоимость самых востребованных и дорогих цветочных композиций к праздничному дню 8 марта в Москве будет варьироваться от 50 до 95 тысяч рублей. Что касается центральных регионов России, там цена на букеты будет несколько ниже чем в столице, а, например, в Новосибирске и Калининграде стоимость живых цветочных композиций будет выше на 20-30%, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя службы доставки цветов «Флорист.ру» Гузель Низамиеву.

Читайте также

«Цветы в обмороке»: Собчак с вялым букетом высмеяли в сети

По словам специалистов, сегодня цены на самые востребованные букеты выросли по сравнению с 2018 годом на 15%. На повышение стоимости напрямую влияет курс валют, рост НДС и увеличение ставок акцизов на топливо.

На данный момент средняя цена букета в Москве колеблется от 1,7 до 2-х тысяч рублей. Стоит отметить, что в Международный женский день стоимость может вырасти на 100% с учетом высокого спроса и праздничной наценки. При этом самый бюджетный вариант — небольшой букет из три-пять роз, герберов или тюльпанов обойдется покупателю минимум в 600 рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о лайфхаке для мужчин на 8 марта: как красиво упаковать подарок.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:36
Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях
17:33
Пошли до конца! Защитники животных пытали и убивали браконьеров
17:27
Джонни Депп заявил, что бывшая жена отрезала ему палец водочной бутылкой
17:20
«Лекарство от пресловутой утечки мозгов»: Матвиенко о конкурсе «Лидеры России»
17:13
Бывшая девушка принца Гарри устроила фотосессию в его доме
17:08
Крупнейшая ткацкая фабрика в Сирии наращивает объемы — видео
16:57
Бывшая жена певца Александра Серова рассказала об изменах и избиениях
16:48
Возвращение Гуайдо в Венесуэлу ознаменовалось очередным всплеском беспорядков
16:41
Названа цена самого дорогого букета к Международному женскому дню
16:33
«Шерлок Холмс-3» выйдет на экраны на год позже
16:25
Перебои с электричеством и ДТП — чем метель обернулась для российских регионов
16:17
Видео: Ананас жареный на гриле — рецепт с секретом от шеф-повара
16:06
Госдума ввела запрет на создание хостелов в жилых помещениях
15:57
Путин потребовал от банков не накручивать льготную ставку по ипотеке выше 6%
15:48
«Неправда»: Волочкова о вызове на допрос по делу убитого 10 лет назад бизнесмена
15:39
Ученые догадались, как купить счастье за деньги
15:30
«Любитель некоторых мужчин» — Костюшкина оригинально объявили на концерте
15:16
Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну стало плохо в суде
15:04
Российскому дипломату отказали во въезде в Чехию
14:59
«Куда смотрит Королева?»: полуголый Тарзан появился на подтанцовке у Горбань

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Кто лечит, а кто калечит: смотрите документальный фильм «Вся правда о… частной медицине» на Пятом

В воскресенье, 3 марта, Пятый канал покажет новую серию потребительского расследования «Вся правда о…».

5-tv.ru

Реклама