Названа цена самого дорогого букета к Международному женскому дню

Стоимость самых востребованных и дорогих цветочных композиций к праздничному дню 8 марта в Москве будет варьироваться от 50 до 95 тысяч рублей. Что касается центральных регионов России, там цена на букеты будет несколько ниже чем в столице, а, например, в Новосибирске и Калининграде стоимость живых цветочных композиций будет выше на 20-30%, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя службы доставки цветов «Флорист.ру» Гузель Низамиеву.

По словам специалистов, сегодня цены на самые востребованные букеты выросли по сравнению с 2018 годом на 15%. На повышение стоимости напрямую влияет курс валют, рост НДС и увеличение ставок акцизов на топливо.

На данный момент средняя цена букета в Москве колеблется от 1,7 до 2-х тысяч рублей. Стоит отметить, что в Международный женский день стоимость может вырасти на 100% с учетом высокого спроса и праздничной наценки. При этом самый бюджетный вариант — небольшой букет из три-пять роз, герберов или тюльпанов обойдется покупателю минимум в 600 рублей.

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