«Богиня»: Анастасия Макеева опубликовала откровенные снимки из бассейна

Актриса Анастасия Макеева опубликовала на своей странице в Instagram откровенные фото с отдыха на Мальдивах. Звезда сериала «Анна Каренина» стоит в бассейне в футболке с длинным рукавом без нижнего белья и держит за руку, предположительно своего нового избранника.

Instagram.com @makeevan

Подписчики Макеевой наперебой восторгаются ее пикантным «луком» и требуют-таки показать своего мужчину.

— Богиня...

— Ну какая же Вы красотка!

— Сейчас полстраны забудет, как дышать!

— Ну покажите уже нам его...

— Красивая девушка! Есть что показать — это круто!

Ранее Пятый канал сообщал, что Анастасия Макеева рассказала об отношениях с бывшим мужем Глебом Матвейчуком.