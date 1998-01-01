На рынке временного жилья намечаются большие перемены — Государственная Дума во вторник, 5 марта, приняла во втором, основном чтении, так называемый «закон о хостелах».

С первого чтения прошло 3 года. Все это время шли споры, да такие, что документ изменился до неузнаваемости и теперь основан на формуле: «жилой дом — это не гостиница», то есть запрещена практически любая аренда.

Законодатели уверяют — само понятие «хостел» запрещать никто не станет, но требования ужесточат — дешевая гостиница должна быть на первом этаже, иметь отдельный вход. Хостельеры отвечают — стоить это будет несколько миллионов рублей, деньги для малого бизнеса неподъемные. Тем не менее, депутаты непреклонны — закон будет принят в третьем чтении, оно запланировано уже на 6 марта.

Подробности — в сюжете Дмитрия Акимова.

Ранее Пятый канал сообщал, что в петербургском хостеле найден мертвым гражданин Белоруссии с синяками и ссадинами на теле.