Хостелы в жилых домах решили запретить. Уйдет ли бизнес в тень? — репортаж

, 1:52 Эфирная новость 31

Госдума приняла во тором чтении «закон о хостелах».

Фото, видео: ТАСС / Зеликов Александр, Пятый канал

На рынке временного жилья намечаются большие перемены — Государственная Дума во вторник, 5 марта, приняла во втором, основном чтении, так называемый «закон о хостелах».

С первого чтения прошло 3 года. Все это время шли споры, да такие, что документ изменился до неузнаваемости и теперь основан на формуле: «жилой дом — это не гостиница», то есть запрещена практически любая аренда.

Законодатели уверяют — само понятие «хостел» запрещать никто не станет, но требования ужесточат — дешевая гостиница должна быть на первом этаже, иметь отдельный вход. Хостельеры отвечают — стоить это будет несколько миллионов рублей, деньги для малого бизнеса неподъемные. Тем не менее, депутаты непреклонны — закон будет принят в третьем чтении, оно запланировано уже на 6 марта.

Подробности — в сюжете Дмитрия Акимова.

 

Ранее Пятый канал сообщал, что в петербургском хостеле найден мертвым гражданин Белоруссии с синяками и ссадинами на теле.

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