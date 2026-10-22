«Про фильм слышу впервые»: Крид извинился за скандальный клип

Крид извинился за скандальный лонгслив с постером «Иди и смотри»

Певец Егор Крид извинился за появление в клипе «Милый ублюдок» в лонгсливе с изображением героя фильма «Иди и смотри». Об этом певец написал в своем Telegram-канале.

По словам артиста, он не смотрел картину и не знал, что принт на одежде отсылает к ее постеру.

«Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые, все кадры с лонгсливом в клипе „Милый ублюдок“ заблюрены в срочном порядке!» — написал Крид.

Певец подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне и пережитой людьми трагедии считает священной и относится к ней с уважением.

«Фильм „Иди и смотри“ не смотрел и не слышал о нем, поэтому никак не мог знать, что изображение на одежде отсылает к его постеру», — пояснил артист.

Крид добавил, что приобрел лонгслив как обычную дизайнерскую вещь в магазине и не вкладывал в образ политического или исторического смысла.

«Просто надел белый лонг на клип», — отметил он.

Артист также принес извинения всем, кого мог задеть его образ, и заявил, что впредь будет проверять изображения на одежде.

Фото: Кадр из клипа Егора Крида «Милый ублюдок», реж.: Никита Вильчинский, 2026г.

В клипе Крид появился в лонгсливе с переработанным изображением главного героя фильма Элема Климова «Иди и смотри». К образу Флеры Гайшуна были добавлены татуировки, пирсинг и надпись «Маркировка дистанции». После выхода клипа певец подвергся жесткой критике со стороны пользователей сети.

Лонгслив выпустили московский концепт-стор KM20 и американский бренд Marking Distance. Его стоимость составляет почти 40 тысяч рублей.

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