Росстат назвал сумму накоплений россиян

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По данным федеральной службы, жители России накопили в 2018 году на 9,4% больше чем в 2017-м.

Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Россияне накопили 3 триллиона рублей в 2018 году, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Росстата. По данным Федеральной службы статистики, общая сумма сбережений жителей России к 2019 году составила 33,6 триллиона рублей.

Росстат уточняет — количество отложенных россиянами денег растет с каждым годом. К примеру, в 2018-м в России накопили на 9,4% больше, чем в 2017-м, а вы нынешнем году ожидается еще большая сумма. Большая часть накопленных денег россиян (22,3 триллиона рублей) лежит в банковских депозитах, остальные средства хранятся в наличных и ценных бумагах.

Аналитики предсказывают дальнейший рост накоплений — этому способствует рост процентов по вкладам и инфляция, которая не располагает к крупным покупкам.

Ранее Пятый канал сообщал, что доходы НПФ упадут ниже уровня инфляции в 2019.

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