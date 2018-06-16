6 марта — день рождения Валентины Терешковой

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Первая женщина-космонавт отмечает свое 82-летие. В честь праздничной даты Пятый канал рассказывает о жизненном пути великой женщины.

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова в четверг, 6 марта, отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 82 года.

Валентина Владимировна родилась в обычной деревенской семье в 1937 году. Судьба будущей покорительницы космоса, казалось, никак не могла быть связана с ним. На советско-финской войне в 1939–1940 годах погиб ее отец. Чтобы помогать семье, в 1953 году юной Терешковой пришлось бросить школу после седьмого класса и устроиться на работу — браслетчицей на Ярославский шинный завод. Только годы спустя Валентине Владимировне удалось получить общее образование и поступить в заочный техникум легкой промышленности.

Параллельно Терешкова начала заниматься парашютным спортом — это и стало ее «билетом в космос». Когда после первых успешных космических полетов Сергей Королев принял решение попробовать запустить на орбиту женщину, одним из главных критериев к потенциальным кандидаткам было именно наличие опыта в прыжках с парашютом. Валентина Владимировна вошла в отряд из пяти кандидаток, в котором оказалась лучшей по результатам подготовки.

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Примечательно, что в день старта — 16 июня 1963 года — Терешкова не сообщила родным о цели своего отъезда. Женщина сказала, что отправляется на соревнования по прыжкам с парашютом. О том, что Валентина Владимировна стала первой женщиной-космонавтом, родственники узнали только из радионовостей.

1963-й год стал знаменательным для Терешковой не только благодаря полету — в ноябре она вышла замуж за Андрияна Николаева, тоже космонавта. В браке родилась дочь Елена — первый в мире ребенок, оба родителя которого были космонавтами. Однако сразу после того, как девочка достигла совершеннолетия, супруги подали на развод. О причинах такого решения Валентина Владимировна не распространялась, вскользь отметив деспотичность Николаева в семейных отношениях.

Валентина Терешкова стала не только первой женщиной-космонавтом, но и единственной, совершившей одиночный полет — до сих пор ни одна космическая путешественница в мире не покидала Землю самостоятельно. Кроме того, Валентина Владимировна стала первой российской женщиной, получившей звание генерал-майора. С 2011 года Терешкова — депутат Государственной Думы, кроме этого мировая знаменитость возглавляет некоммерческий благотворительный фонд «Память поколений».

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