«Роскосмос» создаст отряд женщин-космонавтов

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В качестве кандидаток будут рассматриваться молодые женщины — специалисты ракетно-космической отрасли.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

Госкорпорация «Роскосмос» намерена сформировать отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник.

В качестве кандидаток в отряд будут рассматриваться только специалисты ракетно-космической отрасли, причем набор будет осуществляться в инициативном порядке.

Специально для использования женщинами будет доработан космический скафандр «Орлан-МКС».

— На скафандр будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук оператора при выполнении тяжелых работ в рамках внекорабельной деятельности, в частности за бортом МКС, но не только, — приводит агентство слова источника.

Ранее женщины не попадали в отряд космонавтов. Некоторые эксперты объяснили это особенностями национального менталитета и меньшим желанием девушек построить карьеру в этой области. За все время из СССР и России в космос летали только четыре женщины — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Для США это уже давно обычная практика. Представители НАСА отправили в космос уже 47 представительниц прекрасного пола.

Ранее Пятый канал сообщал, что разработка модификации космического корабля «Союз» для миссий на Луну будет разрабатываться без финансирования из-за рубежа.

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