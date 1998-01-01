«Роскосмос» создаст отряд женщин-космонавтов

Госкорпорация «Роскосмос» намерена сформировать отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник.

В качестве кандидаток в отряд будут рассматриваться только специалисты ракетно-космической отрасли, причем набор будет осуществляться в инициативном порядке.

Специально для использования женщинами будет доработан космический скафандр «Орлан-МКС».

— На скафандр будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук оператора при выполнении тяжелых работ в рамках внекорабельной деятельности, в частности за бортом МКС, но не только, — приводит агентство слова источника.

Ранее женщины не попадали в отряд космонавтов. Некоторые эксперты объяснили это особенностями национального менталитета и меньшим желанием девушек построить карьеру в этой области. За все время из СССР и России в космос летали только четыре женщины — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Для США это уже давно обычная практика. Представители НАСА отправили в космос уже 47 представительниц прекрасного пола.

Ранее Пятый канал сообщал, что разработка модификации космического корабля «Союз» для миссий на Луну будет разрабатываться без финансирования из-за рубежа.