Две женщины впервые выйдут в открытый космос в 2019 году

, 18:08 Видео 23

НАСА назначило американок Энн Макклейн и Кристину Кук ответственным за выполнение новой задачи на Международной космической станции.

Фото, видео: Twitter @NASA_Astronauts

Первый «женский» экипаж выйдет в открытый космос до конца текущего года. Эта роль досталась астронавтам из США — Энн Макклейн и Кристине Кук.

— Как я понимаю, мы на данный момент назначены на этот выход в космос, я не знаю насколько это официально освещено НАСА. Мы готовы выполнить любую задачу с любым членом экипажа, — сообщила последняя на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Советский космонавт Светлана Савицкая стала первой женщиной, которая вышла в открытый космос в 1984 году. После этого экипажи, выполнявшие работы за пределами МКС никогда не состояли только из женщин, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал, что новый экипаж приступил к сдаче экзаменов перед полетом в космос.

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