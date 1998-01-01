Лобода жестко поставила на место подписчицу, критиковавшую ее за жалобы на жизнь

Светлана Лобода ввязалась в спор в комментариях к своей публикации в Instagram и жестко ответила критиковавшей ее поклоннице. Как сообщает Teleprogramma.pro, во время тура по Северной Америке Лобода устроила поход по магазинам и выложила в соцсети фото с подписью «Как сложно жить».

Instagram @lobodaofficial

— Сложно жить, когда не на что поесть купить. А выбирать дорогущие шмотки по магазинам — проще простого, — написала в ответ на это, пользовательница под ником nastushka_saushkina.

Лобода не стала игнорировать замечание и ответила в резкой манере.

— Для того, чтобы было на что жить, нужно очень много трудиться, — написала певица.

К обсуждению трудностей жизни подключились прочие комментаторы.

— Труд — это само собой, но вот если судьба против — ничего не сделаешь.

— Проще простого говорить, что все плохо, жить не на что и сидеть сложа руки! Осуждать людей, что они дорогие шмотки покупают! Работать надо!

— Люди ленивые, не хотят работать, поэтому им не на что поесть купить. Скиньте карту, я отправлю вам деньги на еду.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстремальном декольте Лободы, в котором она предстала во время североамериканского турне.