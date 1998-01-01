Видео: мощная лавина в США едва не снесла автомобили с дороги

, 19:39 Эфирная новость 27

Спуск снега со склона был запланированным, но водителей о грядущих работах предупредить почему-то забыли.

Фото, видео: Пятый канал

Водители на трассе в американском штате Колорадо едва не погибли под лавиной. На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, как гигантская снежная волна несется сверху прямо на шоссе. Вовремя затормозить успели не все, но обошлось без жертв — лавина остановилась прямо на дороге, обдав снежными брызгами ближайшие автомобили.

Позже выяснилось, что это не природное явление, а контролируемый спуск снега со склона. То есть вертолет транспортного управления штата сбросил взрывчатку на скопления снега — как раз, чтобы предупредить возможную катастрофу. Вот только почему дорогу внизу не перекрыли, а водителей никто не предупредил, остается загадкой.

Ранее Пятый канал сообщал о сходе лавины в Карачаево-Черкесии. Тогда стихия стала причиной гибели одного человека, еще четыре получили травмы.

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