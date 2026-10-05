Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» выполняют боевые задачи по огневому поражению противника на добропольском направлении. Основными целями расчета являются командные пункты, укрепленные позиции, склады и скопления живой силы ВСУ.

В ходе очередной боевой работы средствами воздушной разведки был выявлен командный пункт противника, оборудованный в лесном массиве. Получив точные координаты цели, расчет ТОС-2 «Тосочка» оперативно выдвинулся на огневую позицию и произвел залп термобарическими снарядами. Благодаря точной корректировке огня командный пункт был накрыт залпом и полностью уничтожен вместе с находившимися там живой силой и средствами управления.

Высокая точность и мощность боеприпасов ТОС-2 позволяют уничтожать цели, укрытые в лесных массивах и инженерных сооружениях, недоступные для обычной артиллерии. После выполнения задачи расчет оперативно сменил огневую позицию, оставаясь недосягаемым для контрбатарейной борьбы противника.

Профессионализм и боевая выучка военнослужащих подразделения РХБЗ группировки войск «Центр» позволяют наносить сокрушительные удары по командным пунктам и укрепленным позициям ВСУ, дезорганизуя управление войсками противника и создавая благоприятные условия для продвижения наших штурмовых подразделений на добропольском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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