Список погибших и пострадавших в ДТП на трассе «Кола»

После столкновения рейсового автобуса и легковушки, произошедшего утром в среду, 6 марта, на трассе «Кола», 11 человек доставили в Волховскую межрайонную больницу. По словам главного врача, среди поступивших есть пациенты с угрозой жизни.
Пятый канал публикует список пострадавших в ДТП:
- Варвара Д., 16 лет, Тихвин
- Марина Д., 38 лет, Тихвин
- Дарья Л., 23 года, Сясьстрой
- Людмила В., 69 лет, Тихвин
- Марина В., 57 лет, Тихвин
- Любовь С., 52 года, деревня Васкиничи
- Эдуард Л., 52 года, поселок Березовик
- Владимир Г., 69 лет, Санкт-Петербург
- Михаил Б., 42 года, Сясьстрой
- Раиса К., 58 лет, Тихвин
- Оксана П., 49 лет Санкт-Петербург
Погибшая жительница Петербурга – Ирина Х., 53 года. По информации ТАСС, она находилась в иномарке, котора спровоцировала смертельную аварию.
На месте ЧП работают сотрудники полиции. Движение на этом участке дороги полностью восстановлено.
Ранее Пятый канал сообщал, что жертвами столкновения грузовика и микроавтобуса в Ставрополье стали шесть человек.