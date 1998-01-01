Список погибших и пострадавших в ДТП на трассе «Кола»

, 16:17 Эксклюзивное видео 157

Жертвой смертельной аварии в Ленобласти стала 53-летняя женщина, больше десяти человек получили различные травмы.

Фото, видео: vk @spb_today, Пятый канал

После столкновения рейсового автобуса и легковушки, произошедшего утром в среду, 6 марта, на трассе «Кола», 11 человек доставили в Волховскую межрайонную больницу. По словам главного врача, среди поступивших есть пациенты с угрозой жизни.

Пятый канал публикует список пострадавших в ДТП:

  1. Варвара Д., 16 лет, Тихвин
  2. Марина Д., 38 лет, Тихвин
  3. Дарья Л., 23 года, Сясьстрой
  4. Людмила В., 69 лет, Тихвин
  5. Марина В., 57 лет, Тихвин
  6. Любовь С., 52 года, деревня Васкиничи
  7. Эдуард Л., 52 года, поселок Березовик
  8. Владимир Г., 69 лет, Санкт-Петербург
  9. Михаил Б., 42 года, Сясьстрой
  10. Раиса К., 58 лет, Тихвин
  11. Оксана П., 49 лет Санкт-Петербург

Погибшая жительница Петербурга – Ирина Х., 53 года. По информации ТАСС, она находилась в иномарке, котора спровоцировала смертельную аварию.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. Движение на этом участке дороги полностью восстановлено. 

Ранее Пятый канал сообщал, что жертвами столкновения грузовика и микроавтобуса в Ставрополье стали шесть человек.

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