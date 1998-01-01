Причиной страшного ДТП в Ставрополье, в котором погибли шесть человек, мог стать уснувший водитель. Об этом рассказал начальник ГИБДД по Ставропольскому краю полковник Алексей Сафонов.

Авария произошла рано утром в среду, 6 марта, на 252 километре федеральной трассы «Кавказ» — грузовой «ЗИЛ» столкнулся с микроавтобусом Mercedes, следовавшим из Азербайджана в Москву. В результате пострадали 11 человек — шестеро погибли на месте, еще пятеро были доставлены в больницу Невинномысска.

По предварительной версии дорожной полиции, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В связи с этим начальник ставропольского ГИБДД настоятельно рекомендует автомобилистам, долго находящимся в дороге, не подвергать свою жизнь и жизни окружающих опасности, делать перерывы на отдых.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места аварии.