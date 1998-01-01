Петербургских чиновников будут увольнять за медлительность в работе

За канцелярщину и волокиту петербургских чиновников будут жестко наказывать. Это в среду, 6 марта, пообещал действующий губернатор Северной столицы во время рабочего объезда Кировского района города. Александр Беглов пообщался с жителями. Говорили о самом наболевшем. В частности, речь зашла о здании детского сада. Его построили еще в 2017 году, но запустить в эксплуатацию до сих пор не могут. Все время что-то мешает.

— Безобразие конечно, такого не должно быть! Я вообще не понимаю. Полтора года садик стоит, а те, кто должны выполнить свои обязательства, не выполняют. Знаете, в бюрократической среде есть такое понятие — чтобы бумаги отлежались. Вот я хочу сказать, что особенно кто работает в администрации, если у них бумаги будут отлеживаться, то они будут отчисляться, — сказал Беглов.

Градоначальник потребовал, чтобы детский сад начал работать уже 1 сентября этого года.

В Феврале, как сообщал Пятый канал Александр Беглов отправил в отставку главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова за ненадлежащую уборку снега. За ним были уволены главы Василеостровского, Центрального и Красносельского районов