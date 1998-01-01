Беглов отправил в отставку главу Фрунзенского района после внезапной проверки

Губернатор Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова после неожиданной инспекции по вверенной чиновнику территории за ненадлежащую уборку снега. При чем объявил Беглов о своем решении прямо на заседании правительства в понедельник, 4 февраля, выслушав отчет чиновника.

Глава Петербурга отметил, что сам еле смог подъехать к травмпункту на территории района. Также он поинтересовался у Сапожникова судьбой жалобы местной жительницы по поводу сосулек, образовавшихся вдоль Тамбовской улицы.

— За три дня наросла, — попытался оправдаться Сапожников, слова которого приводит 78.ru.

— Да хоть за один. Никаких хороших впечатлений у меня не осталось. Надо взять всех, кто пострадал от гололеда, на учет. Отзвониться — спросить, чтобы им помощь оказывали. Бабушка идет с клюшкой по такой дороге за хлебом. Это что такое? Смотрите, какие пешеходные переходы. Почему у вас администрация-то пустая? — обратился Беглов к Сапожникову, демонстрируя фотографии, сделанные на территории района.

В ответ Сапожников заявил о том, что сделал выводы.

— Я тоже сделал выводы. Принимаю вашу отставку, — сказал Беглов.

Сам Сапожников, сославшись на нехватку времени, отказался прокомментировать журналистам, с чем же связана его отставка.

— Мне некогда сейчас. Надо же сделать формальные процедуры, — сказал он.

Как сообщила пресс-служба Смольного, сегодня же Беглов назначил главой администрации Фрунзенского района Константина Серова, который ранее занимал пост вице-губернатора Петербурга, а в последнее время работал советником губернатора города.

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Рано утром в воскресенье, 3 февраля, Беглов провел незапланированный объезд Фрунзенского района города. Эта территория была выбрана потому, что именно отсюда за минувшую неделю поступило большинство жалоб от местных жителей. При этом о предстоящем визите губернатора ни коммунальные службы, ни чиновники не знали.

В частности, Беглов проинспектировал состояние автодорог на Обводном канале и Лиговском проспекте, осмотрел проезжие части вдоль тротуаров и нерасчищенные пешеходные зоны, а также заехал во дворы жилых домов и пообщался с петербуржцами.

Кроме того, Беглов посетил травмпункт на Моравском переулке, где пострадавшие от гололеда граждане пожаловались ему на двух- трехчасовые очереди. Глава города вызвал на место вице-губернатора по социальным и медицинским вопросам Анну Митянину и поручил незамедлительно исправить ситуацию в медучреждении.

Как сообщал Пятый канал, в конце января после одного из снегопадов, обрушившихся на Северную столицу, Беглов в два часа ночи назначил экстренное совещание из-за неудовлетворительной уборки снега.