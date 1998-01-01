Волгоградский депутат, назвавший пенсионеров «тунеядцами», оказался миллионером

Депутат Гасан Нибиев, который назвал малоимущих пенсионеров «тунеядцами и алкашами», заработал порядка 70 миллионов рублей в 2016–2017 годах. Информация о его доходах указана на сайте волгоградской Думы. Об этом сообщает РИА Новости.

Там говорится, что 14 миллионов Нибиев заработал в 2017 году, в 2016 его доход составил более 55 миллионов рублей. Кроме того, он является владельцем двух квартир площадью 130 и 47 квадратных метров. Его жена владеет земельным участком площадью 800 квадратных метров и квартирой в 230 квадратных метров, а также имеет ½ доли собственности в двух нежилых помещениях площадью 237 и 838 квадратных метров. Также в ее собственности нежилое строение площадью 11 квадратных метров.

В волгоградском отделении партии «Единая Россия» принесли извинения за высказывания парламентария, который на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы по поддержке законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума заявил, что минимальную социальную выплату в размере восьми тысяч рублей получают только «тунеядцы и алкоголики».

Заместитель секретаря Генерального совета ЕР Евгений Ревенко подчеркнул, что личное мнение депутата не имеет ничего общего с позиций фракции, сообщает «Высота102».

— Заявление Гасана Набиева вызывает оторопь и возмущение и не имеет ничего общего с позицией «Единой России». Мы разделяем справедливое возмущение людей. Одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились , — заявил Евгений Ревенко.

На ближайшем заседании комиссии по этике будет поднят вопрос совместимости позиции Гасана Набиева с дальнейшим пребыванием в рядах «Единой России».

Ранее Пятый канал опубликовал скандальное заявление волгоградского депутата Гасана Набиева.