Волгоградский депутат: «Пенсию в 8 тысяч получают только алкаши и тунеядцы»

Депутат фракции «Единая Россия» Гасан Набиев в среду, 6 марта, на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы по поддержке законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума сделал скандальное заявление. По мнению парламентария, минимальную социальную выплату в размере восьми тысяч рублей получают только тунеядцы и алкоголики, сообщает «Высота102».
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Стоит добавить, что законопроект, направленный Государственной думой в субъекты РФ, региональные парламентарии одобрили.
Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Госдумы заявила о необходимости лечить геев. Тамара Плетнева в беседе с Владимиром Познером назвала гомосексуалистов больными людьми.