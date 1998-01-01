Волгоградский депутат: «Пенсию в 8 тысяч получают только алкаши и тунеядцы»

Депутат фракции «Единая Россия» Гасан Набиев в среду, 6 марта, на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы по поддержке законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума сделал скандальное заявление. По мнению парламентария, минимальную социальную выплату в размере восьми тысяч рублей получают только тунеядцы и алкоголики, сообщает «Высота102».

— Я руководил предприятием, где работало около шести тысяч человек. Спросите у тех работников. У них пенсии сейчас не восемь и не семь тысяч рублей, а гораздо выше. В советское время, когда было тунеядство, то мы гоняли их: «Идите на работу». Алкоголизм был — «Идите работать!». А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсию сегодня, созданнаю в те годы, получают те тунеядцы и алкаши. И именно поэтому у них восемь тысяч рублей пенсия. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более , — заявил Гасан Набиев.

Стоит добавить, что законопроект, направленный Государственной думой в субъекты РФ, региональные парламентарии одобрили.

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