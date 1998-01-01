В Кабмине призвали американского дипломата учить азы международного права

В российском правительстве посоветовали американскому дипломату изучить учебник по международному праву прежде чем критиковать политику других государств, передает ФАН.

Сотрудник Госдепартамента ранее призвал премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля занять более жесткую позицию по Крыму.

В российском Кабмине рекомендовали дипломату изучить учебники по международному праву, в которых описано понятие государственного суверенитета.

— Это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее , — пояснили в правительстве РФ.

Ранее Пятый канал рассказывал об американском самолете-разведчике, который перехватил российский истребитель в небе над Балтикой.