В Кабмине призвали американского дипломата учить азы международного права

В российском правительстве посоветовали американскому дипломату изучить учебник по международному праву прежде чем критиковать политику других государств, передает ФАН.
Сотрудник Госдепартамента ранее призвал премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля занять более жесткую позицию по Крыму.
В российском Кабмине рекомендовали дипломату изучить учебники по международному праву, в которых описано понятие государственного суверенитета.
Ранее Пятый канал рассказывал об американском самолете-разведчике, который перехватил российский истребитель в небе над Балтикой.