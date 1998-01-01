Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

Российский истребитель четвертого поколения Су-27 перехватил над Балтийским морем разведывательный самолет США RC-135. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над Балтийским морем воздушную цель, приближающуюся к государственной границе. Для того, чтобы перехватить реактивный самолет, в воздух был направлен истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

Как сообщили в Минобороны, российский самолет приблизился на безопасное расстояние к самолету-разведчику США и преследовал его до тех пор, пока тот не скрылся за пределами государственной границы РФ.

После удаления RC-135 российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

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