Видео: якутские зоозащитники объявили «войну» депутатам

Скандал разгорается в Якутии. Там депутаты одного из районов предложили быстрое и малозатратное решение вопроса с бродячими животными — утилизацию.

Схема простая: нет собаки — нет проблемы. По задумке народных избранников, бездомных псов будут отлавливать, держать несколько дней в приюте и, если хозяин так и не найдется, попросту ликвидировать.

Депутаты заверяют, это временная мера, ведь пока на гуманность денег нет. Такое предложение возмутило зоозащитников. Но нашлись и те, кто поддержал идею. На чьей стороне правда? В ситуации разбирался корреспондент Пятого канала Евгений Подтергера.

Ранее Пятый канал сообщал, что с конца декабря 2018 года в России запрещены бои с участием животных.