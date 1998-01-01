В России запретили устраивать бои с участием животных

В России приняли закон, предусматривающий меры по защите животных от жестокого обращения. Как сообщает РИА Новости, в четверг, 27 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными».

Документ был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы осенью 2010 года. Весной 2011 года его приняли в первом, концептуальном чтении. Осенью 2016 года Владимир Путин дал поручение Кабмину проработать данный закон.

Согласно подписанному документу, в России теперь полностью запрещено умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом, а также устраивать бои с участием представителей фауны. Специалисты по отлову бродячих животных теперь должны будут вести видеофиксацию поимки собак и кошек, а также обязаны размещать информацию о животных, определенных в приюты.

Документ определяет порядок создания специальных приютов для животных и перечисляет правила содержания животных и их выгула на специальных площадках.

С принятием документа законодательно запрещено содержание диких животных в квартирах и других видах домовладений. В торговых центрах больше не будут размещаться контактные зоопарки — это также запрещено законом.

За исполнением законодательства установлен государственный надзор, прописано участие в этом общественников, зоозащитников и волонтеров.

Ранее Пятый канал сообщал о подписании закона, смягчающего наказание за лайки и репосты в интеренете.