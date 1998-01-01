Жена Рогозина объявила о создании фан-клуба «Роскосмоса»

, 13:15 Фото 54

О необходимости поддержки госкорпорации Татьяна Рогозина заявила на своей странице в Facebook.

Фото: ТАСС / Серебряков Дмитрий

Супруга главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна объявила о создании фан-клуба госкорпорации. Об этом она написала утром в четверг, 7 марта, на своей странице в Facebook.

— Всем привет из Космоса! Вернее, из Роскосмоса! В условиях постоянных инфо-атак на Роскосмос, объявляем о создании фан-клуба Роскосмоса. Проблем много, а задач — и того больше! Давайте вместе — к звездам! — цитирует пост Рогозиной Интерфакс.

Спустя какое-то время сообщение со страницы было удалено, но затем появилось другое.

facebook @ rogozina.tanya

За день до этого пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко посетовал, что госкорпорации приходится постоянно противостоять информационным атакам.

— Мы продолжаем выдавать корректную информацию практически в режиме 24 часа в сутки. Мы внимательно изучаем входящие и исходящие публикации, и периодически вносим корректировки в свою работу. Абсолютно непростая задача по мониторингу информпространства и по отражению такого рода атак, — сказал он.

Ранее, как сообщал Пятый канал, «Роскосмосу» пришлось реагировать на скандал, разразившийся вокруг высказывания начальника своего отдела нормативно-правового обеспечения. Станислав Жарков обозвал «скотобазой» жителей хрущевок. И хотя позже он принес публичные извинения, в госкорпорации сообщили, что сотрудник будет уволен в ближайшее время.

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