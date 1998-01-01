«Головокружение от успехов»: психиатр об оскорбившем жителей хрущевок чиновнике

Чиновник «Роскосмоса» Станислав Жарков, назвавший жителей хрущевок «скотобазой», попросту слишком оторван от реальности, заявила в беседе с Пятым каналом психиатр Наталья Панфилова.

— Это новая тенденция — головокружение от успехов. Те люди, которые по разным причинам стали считать себя более высокообеспеченными, довольно цинично высказываются и относятся к людям, которые по разным причинам оказались ниже средней планки , — прокомментировала эксперт.

Жарков принял участие в дискуссии на Facebook по поводу реновации жилья и высказал крайне негативное мнение по поводу людей, живущих в старом фонде. В адрес одного из оппонентов в процессе дискуссии чиновник «Роскосмоса» позволил себе грубое обзывательство, назвав его «скотобазой».

По словам эксперта, ситуация, когда люди агрессивно ведут себя по отношению к менее успешным согражданам, происходит из-за того, что общество не пытается примирить богатых и бедных.

Ранее Пятый канал сообщал, что цены на квартиры в новостройках снизились в десяти регионах России.