«Роскосмос» уволит сотрудника, обозвавшего жителей хрущевок «скотобазой»

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков будет уволен в ближайшее время. Такое решение в компании было принято после скандальных высказываний сотрудника в адрес жителей хрущевок, которые в Москве в рамках программы по улучшению жилищных условий собираются сносить, пишет РИА Новости.

После шквала негодования в соцсетях, а, возможно, из-за страха потерять работу, Жарков поспешил публично извиниться за сказанное. По его словам, он и сам проживает в хрущевке, однако скандал разгорелся уже нешуточный.

Так, сенатор Алексей Пушков напомнил в Twitter, что «недавно еще один представитель „новой элитки“, считавший себя избранной расой, вылетел из „Росгеологии“ с позиции первого зама», напомнив о громкой истории с хамским поведением чиновника Руслана Горринга.

Как сообщал Пятый канал, Жарков принял участие в дискуссии на Facebook по поводу реновации жилья, и высказал крайне негативное мнение по поводу людей, живущих в старом фонде. После он публично извинился и удалил свой аккаунт в соцсети.