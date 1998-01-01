«Дядя, видимо, уже не помнит жизни» — Шнуров осудил депутата за слова об «алкашах и тунеядцах»

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Петербургский музыкант вступился за пенсионеров, которые получают пенсию в восемь тысяч рублей.

Фото: Instagram @shnurovs

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в свойственной ему стихотворной манере прокомментировал речь волгоградского депутата Гасана Набиева, который заявил, что пенсию в восемь тысяч рублей получают только «алкаши и тунеядцы».

Стихи с крепким словцом опубликованы на странице музыканта в Instagram. В нем Шнуров причисляет себя к тем, кого осудил Набиев.

— Я вступаюсь за алкавшей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом.

Автор заявляет, что «дядя, видимо, уже не помнит жизни», говоря о достойной пенсии.

— А при нынешней высокой дешевизне,

Многие питаются отчаянием.

Депутат Гасан Набиев во время заседания Волгоградской областной думы назвал тех, кто получает пенсию в восемь тысяч рублей «тунеядцами и алкашами». По мнению парламентария, «кто всю жизнь нормально работал» получают приличную пенсию.

Позже парламентарий извинился за свои слова и заявил, что журналисты неверно истолковали его речь.

Ранее Пятый канал рассказывал о доходах и имуществе Набиева.

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