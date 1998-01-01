Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в свойственной ему стихотворной манере прокомментировал речь волгоградского депутата Гасана Набиева, который заявил, что пенсию в восемь тысяч рублей получают только «алкаши и тунеядцы».

Стихи с крепким словцом опубликованы на странице музыканта в Instagram. В нем Шнуров причисляет себя к тем, кого осудил Набиев.

— Я вступаюсь за алкавшей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом .

Автор заявляет, что «дядя, видимо, уже не помнит жизни», говоря о достойной пенсии.

— А при нынешней высокой дешевизне,

Многие питаются отчаянием .

Депутат Гасан Набиев во время заседания Волгоградской областной думы назвал тех, кто получает пенсию в восемь тысяч рублей «тунеядцами и алкашами». По мнению парламентария, «кто всю жизнь нормально работал» получают приличную пенсию.

Позже парламентарий извинился за свои слова и заявил, что журналисты неверно истолковали его речь.

Ранее Пятый канал рассказывал о доходах и имуществе Набиева.