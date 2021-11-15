Назван признак преждевременной смерти у мужчин

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Алиса Маркова
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Шведские ученые провели исследование, в котором определяющим фактором стала частота биения сердца.

Назван признак преждевременной смерти у мужчин

Фото: www.globallookpress.com

Шведские ученые определили признак преждевременной смерти у мужчин. В исследовании приняли участие 798 человек, родившихся в 1943 году в Гетеборге.

По словам специалистов, о подобных рисках может говорить пульс чаще 75 ударов в минуту в состоянии покоя. Известно, что за участниками эксперимента наблюдение велось с 1973 года. В ходе исследования добровольцы отвечали на вопросы, касающиеся образа жизни, уровня стресса и сердечно-сосудистых заболеваний в их семье.

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Ученые поделили участников исследования на четыре группы согласно частоте сердечных сокращений — 55 ударов в минуту и меньше, 55–65, 65–75 и более 75 ударов в минуту.

В результате эксперимента выяснилось, что добровольцы с пульсом 55 ударов в минуту много курили, при этом вели малоподвижный образ жизни и испытывали стресс. Риск пережить сердечное заболевание оказался вдвое выше у группы, участники которой имели частоту сокращений более 75 ударов в минуту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мужчины живут меньше женщин. Эксперты организации обозначили причины меньшей продолжительности жизни представителей сильного пола.

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