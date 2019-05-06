США отправляют авианосец к берегам Ирана «в ответ на тревожные признаки»

Центральное командование США направляет авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков к побережью Ирана.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о неких «нарастающих тревожных признаках» со стороны Ирана в адрес США, в ответ на которые американские власти и произвели «ответные действия». Об этом сообщает RT.

Джон Болтон заявил, что своими действиями Вашингтон демонстрирует намерение дать «ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое посягательство на интересы США или их союзников будет встречено с безжалостной силой».

Советник президента отметил, что Соединенные Штаты «не стремятся к войне с иранским режимом», но при этом, по его словам, американские военные готовы отразить любое нападение.

В конце апреля госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в стремлении завладеть ядерным оружием, в задержаниях американских граждан, испытаниях баллистических ракет и оказании финансовой помощи терроризму.

Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты намерены усиливать давление на Иран до тех пор, пока Тегеран не выполнит требования Вашингтона

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как военные Ирана «взломали» разведывательный беспилотник США.