Израиль и Палестина сложили оружие

Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня. Посредником выступил Египет. Эту информацию уже подтвердили обе стороны конфликта. Израильская армия сняла ограничения для жителей юга страны, которые были введены на время обстрелов.

Всего за двое суток палестинцы выпустили около 600 ракет и мин. Израиль в ответ атаковал почти 300 целей в секторе Газа. Погибли 25 человек с палестинской стороны. С израильской — жертвами стали четверо.

Этот обмен ударами стал самым масштабным за последние пять лет. Внезапное обострение противостояния поставило под угрозу проведение международного песенного конкурса Евровидение. Он должен стартовать 14 мая в Тель-Авиве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский участник песенного конкурса Сергей Лазарев уже прибыл в Израиль для подготовки к выступлению. Артист выложил немного видео с бекстейджа и пообещал показать отрывки репетиции его выступления 7 мая.