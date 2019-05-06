Израиль и Палестина сложили оружие

, 17:21 Эфирная новость 29

При посредничестве Египта стороны достигли соглашения о прекращении огня.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: REUTERS / Ronen Zvulun, Пятый канал

Тема:
Арабо-израильский конфликт 405

Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня. Посредником выступил Египет. Эту информацию уже подтвердили обе стороны конфликта. Израильская армия сняла ограничения для жителей юга страны, которые были введены на время обстрелов.

Всего за двое суток палестинцы выпустили около 600 ракет и мин. Израиль в ответ атаковал почти 300 целей в секторе Газа. Погибли 25 человек с палестинской стороны. С израильской — жертвами стали четверо.

Этот обмен ударами стал самым масштабным за последние пять лет. Внезапное обострение противостояния поставило под угрозу проведение международного песенного конкурса Евровидение. Он должен стартовать 14 мая в Тель-Авиве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский участник песенного конкурса Сергей Лазарев уже прибыл в Израиль для подготовки к выступлению. Артист выложил немного видео с бекстейджа и пообещал показать отрывки репетиции его выступления 7 мая.

Тема:
Арабо-израильский конфликт 405
6 мая
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
2 мая
Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами
31 мар
Израиль подвергся минометному обстрелу со стороны сектора Газа
28 мар
Нетаньяху распорядился «сузить кольцо» вокруг сектора Газа
27 мар
Организаторы «Евровидения» заверили — у них есть план действий на случай ЧС
27 мар
СМИ Израиля — у организаторов «Евровидения» нет плана действий на случай теракта
27 мар
Видео: «Евровидение» в Израиле под угрозой срыва из-за обстрелов из сектора Газа
26 мар
Почему Израиль так рьяно претендует на Голанские высоты
25 мар
США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами
25 мар
Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на последний обстрел

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:40
Момент ДТП с полицейской машиной в Москве попал на видео
17:31
Законопроект о компенсациях по ипотеке для многодетных семей внесен в Госудму
17:21
Прокурор озвучил требования по сроку для братьев Кокориных и Мамаева
17:21
Израиль и Палестина сложили оружие
17:09
«Пропадают свечки и игрушки»: На могиле Юлии Началовой заметили «черных колдунов»
16:57
Злой рок — Погибшая пассажирка SSJ-100 должна была лететь другим рейсом
16:45
Лазарев показал бекстейдж со съемок «Евровидения» и рассказал о первой репетиции
16:44
Меган Маркл родила мальчика — официальное заявление королевского дома
16:33
Специалисты назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьево
16:24
Новые правила диспансеризации вступили в силу 6 мая
16:17
Бойцовский пес загрыз насмерть мужчину на Урале — видео
15:55
Суд признал законной блокировку клипа Хаски
15:42
Песков: Слова Помпео о связи ракетных пусков и визита Ким Чен Ына некорректны
15:29
Рука-манипулятор захватила корабль Dragon для стыковки с МКС
15:15
Меган Маркл планирует увезти новорожденного ребенка в США
15:03
Песков оценил возможность прекращения полетов Superjet 100
14:53
Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации Владимира Зеленского
14:46
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из восьмимесячной комы
14:39
СК назвал основные версии трагедии в Шереметьево
14:32
Машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции в Москве

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Сериалы Пятого канала получили награды фестиваля Detective FEST

Сериал «Стражи Отчизны» победил в жанровой номинации — телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики. Еще три проекта — «Свои», «Великолепная Пятерка» и «Угрозыск» — получили специальные дипломы.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сериалы Пятого канала получили награды фестиваля Detective FEST

Сериал Пятого канала «Стражи Отчизны» признан победителем в жанровой номинации — телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики.

5-tv.ru

Реклама