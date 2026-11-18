Штурмовикам пришлось повторно разминировать проходы в лесополосах из-за действий тяжелых украинских беспилотников.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские военные рассказали о боях за Заливное в Запорожской области
При освобождении Заливного военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» преодолели плотные минные заграждения и сопротивление противника. Особую сложность представляло повторное минирование проходов в лесополосах тяжелыми гексакоптерами Вооруженных сил Украины типа «Баба-Яга».
Штурмовик с позывным «Зомби» рассказал о сложностях продвижения и одном из этапов боев за населенный пункт:.
«Вчера проходил, ничего не было, сегодня идешь, там опять все валяется. Приходится по новой разминировать. Баба-Яга очень часто ночью летает. Был такой момент тоже, в населенном пункте надо было пройти через одну улицу, стоял дом, который было невозможно обойти, там сидел стрелок. Он не давал, грубо говоря, даже пройти через дорогу. Связались по радиостанции с командирами, начали этот дом разбирать птичками, именно закидывать, поджигать, взрывать. И буквально через 15 минут это все произошло, и мы спокойно потом продолжили движение». — рассказал он.
Продвижение штурмовых групп также осложнялось постоянным наблюдением со стороны разведывательных беспилотников. При обнаружении военнослужащих противник применял минометы и ударные беспилотники.
В ходе освобождения населенного пункта, согласно представленным сведениям, потери противника составили свыше взвода живой силы. Уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, 12 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 нояб
- Разведка нашла цель, «Гиацинты» открыли огонь. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 нояб
- Десантники ВС РФ захватили подземный опорный вражеский пункт. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 нояб
- Танки «Прорыв» уничтожили укрепленные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 нояб
- Штурмовики отработали тактику противодействия дронам. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 нояб
- «Суперкамы» вскрыли позиции ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 нояб
- Расчет «Града» поразил площадки запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 нояб
- Разведчики 44-го корпуса отработали захват «языка». Лучшее видео из зоны СВО
- 13 нояб
- Дроны-перехватчики батальона «Кедр» отбили налет БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 нояб
- Су-34 ударил по пункту управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 нояб
- Мобильные группы «Востока» сорвали атаку дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
77%
Нашли ошибку?