Российские военные рассказали о боях за Заливное в Запорожской области

При освобождении Заливного военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» преодолели плотные минные заграждения и сопротивление противника. Особую сложность представляло повторное минирование проходов в лесополосах тяжелыми гексакоптерами Вооруженных сил Украины типа «Баба-Яга».

Штурмовик с позывным «Зомби» рассказал о сложностях продвижения и одном из этапов боев за населенный пункт:.

«Вчера проходил, ничего не было, сегодня идешь, там опять все валяется. Приходится по новой разминировать. Баба-Яга очень часто ночью летает. Был такой момент тоже, в населенном пункте надо было пройти через одну улицу, стоял дом, который было невозможно обойти, там сидел стрелок. Он не давал, грубо говоря, даже пройти через дорогу. Связались по радиостанции с командирами, начали этот дом разбирать птичками, именно закидывать, поджигать, взрывать. И буквально через 15 минут это все произошло, и мы спокойно потом продолжили движение». — рассказал он.

Продвижение штурмовых групп также осложнялось постоянным наблюдением со стороны разведывательных беспилотников. При обнаружении военнослужащих противник применял минометы и ударные беспилотники.

В ходе освобождения населенного пункта, согласно представленным сведениям, потери противника составили свыше взвода живой силы. Уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, 12 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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