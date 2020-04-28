5-tv.ru рассказывает о традициях верующих в Родительский день.

Радоница — пасхальное поминовение усопших: что можно и нельзя делать 28 апреля

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Радоница или Радуница — древний славянский весенний праздник поминовения усопших. Испокон веков он приходился на ту неделю, которую в последствии, уже после крещения Руси, православные стали именовать как Фомину или Светлую.

Праздник был воспринят и переосмыслен церковью, и зародился обычай сразу после Пасхи совершать торжественное поминовение умерших во вторник Фоминой недели, так как по церковному Уставу на Страстной и Светлой неделях поминовение усопших не совершается. Потому его еще называют Родительским днем.

Суть праздника заключается в том, что не только святые, но и все верующие не умирают, но живут во Христе, а он своим воскресением из мертвых победил смерть. Поэтому умершие христиане не перестают быть частью церкви и сохраняют с ней и с остальными ее чадами реальное, живое общение.

В этот день верующие устремляются на кладбища, где, помимо ухода за могилой, принято также оставлять что-то со своего пасхального стола — яйцо или кулич, а также зажечь свечу, помолиться. Ведь согласно верованиям, душа умершего нуждается в молитвах, так как сама этого сделать не может.

Но сейчас, когда многие не имеют возможности посетить храм и кладбище из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, стоит помнить, что можно молиться дома, также возможно подать через сайты в храмы записки об упокоении.

На Радоницу допускается работать лишь в случае острой необходимости, потому что не стоит преуменьшать значимость дня.

Некоторые этимологи считают, что слово «радуница» образовалось от литовского слова raudine — «молитва за умерших с плачем и причитанием».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РПЦ призвала верующих молиться дома на Пасху и в другие праздники.

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