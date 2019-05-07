«Внебрачный сын» актера Романа Карцева разоблачен

Неожиданно объявившийся «внебрачный сын» знаменитого актера Романа Карцева Василий Селезнев разоблачен. На чистую воду самозванца вывел настоящий сын скончавшегося в прошлом году артиста Павел в эфире программы Дмитрия Шепелева.

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Как пишет Teleprogramma.pro, Роман Карцев прожил со своей женой Викторией 52 года. У супругов родились дочь Елена и сын Павел. Но после смерти артиста Павлу позвонил житель Подмосковья Василий. Мужчина сообщил, что перед смертью мать рассказала ему, кто является его настоящим отцом. Женщина работала в парикмахерской на Кутузовском проспекте, и Карцев якобы встречался с ней время от времени. Павел такую возможность отверг сразу и категорически.

«Это обманщик, самозванец. Такого быть просто не может», — заявил он.

Василий утверждал, что никаких материальных интересов не имеет и от семьи Карцевых ему ничего не нужно. Однако проверка на детекторе лжи показала, что мужчина все-таки завидует достатку родного сына Карцева.

Чтобы очистить имя отца, Павел признался, что при встрече с предполагаемым братом тайно взял материал для генетической экспертизы. Тест ДНК показал, что Павел Кассинский и Василий Селезнев не являются братьями. Более того, расследование показало, что настоящим отцом Василия был мужчина, отбывавший срок в исправительной колонии в Пензе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лже-внук Спартака Мишулина Эдуард Сорокин проиграл суд вдове актера. Самозванец претендовал на элитную квартиру в центре Москвы.