У уличных торговцев в Петербурге начали изымать товар

Специалисты Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга отныне на регулярной основе будет проводить рейды, направленные на выявление незаконных торговых точек на улицах города, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 5 мая 2019 года ККИ имеет полномочия изъять товар у продавца при отсутствии соответствующих документов. Для торговцев за подобное нарушение теперь предусмотрена ответственность по статье «Продажа товаров в неустановленных местах». По мнению специалистов комитета, данные меры позволят эффективнее противостоять нелегальной торговле.

Первые проверочные мероприятия уже состоялись в центре Петербурга. В результате были выявлены незаконные точки продажи товаров на Фурштатской улице, у станции метро «Чернышевская» и Московского вокзала. У продавцов было изъято 270 единиц реализуемой продукции — зарядные устройства и наушники для мобильных телефонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнесмены предупредили о риске массового закрытия небольших магазинов. Ассоциация малоформатной торговли раскритиковала предложение Минфина о лишении налоговых льгот для торгующих маркированным товаром.