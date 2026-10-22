Кошка видит вас насквозь: сын Куклачева раскрыл секрет общения с питомцами

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Дарья Белова
Дарья Белова 33 0

Почему одни хозяева могут научить любимца сложным трюкам, а другие годами не добиваются результата?

Почему кошки не слушаются хозяев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Дмитрий Куклачев: Кошка не станет выполнять трюки без внимания хозяина

Кошку нельзя научить трюкам, если не уделять ей достаточно внимания и не пытаться понять ее поведение. Об этом сын дрессировщика Юрия Куклачева Дмитрий рассказал в интервью Тутте Ларсен для проекта на «Абзаце».

По его словам, привычного ухода — кормления, воды и периодических поглаживаний — недостаточно, чтобы установить с питомцем настоящий контакт.

Как объяснил Куклачев, ключ к взаимодействию с животным заключается в отношении хозяина к своему любимцу. Если человек воспринимает кошку лишь как часть домашнего быта, рассчитывать на взаимопонимание гораздо сложнее. Питомцу нужны внимание, общение и готовность хозяина учитывать его индивидуальные особенности.

При этом дрессировщик подчеркнул, что кошки тонко чувствуют поведение человека и замечают перемены в его настроении. Скрыть раздражение за внешней доброжелательностью, по его мнению, не так просто, как кажется.

«Кошка — такое существо, которое тебя моментально вскрывает. Ты не можешь быть с ней добрым, а повернувшись, стать злым», — заявил Дмитрий Куклачев.

Еще одна особенность кошек — способность выстраивать разные отношения с членами одной семьи. С одним человеком животное может охотно идти на контакт, а от другого держаться подальше. Куклачев связывает это с особенностями восприятия людей и индивидуальным характером питомцев.

Не все так просто и с попытками понять кошачий язык. Специальные приложения обещают переводить мяуканье, однако, по словам дрессировщика, полноценное общение животных не сводится к одним звукам. Кошки используют и другие способы взаимодействия, которые подобные программы не могут полностью расшифровать.

Ранее 5-tv.ru писал о несбывшейся мечте Дмитрия Куклачева. Дрессировщик посвятил любимому делу большую часть жизни, а теперь по-новому осмысливает пройденный путь.

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