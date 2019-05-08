Видео: Арестованы подозреваемые в диверсии на нефтепроводе «Дружба»

, 1:11 Эфирная новость 189

О задержании первых фигурантов уголовного дела о некачественном сырье в российско-белорусском нефтепроводе сообщил глава Минэнерго. Информацию подтвердили в Следственном комитете.

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Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

В Самаре арестованы четверо подозреваемых в диверсии на стратегически важном нефтепроводе «Дружба». Двое пока в розыске. Все они — топ-менеджеры частных компаний, работали в нефтегазовой отрасли. В Следственном комитете выяснили, как именно злоумышленники наживались на краже «черного золота», и проследили всю цепочку — от заказчиков до исполнителей.

«По версии следствия, с августа 2018-го по апрель 2019-го года шестеро подозреваемых совершали многократные хищения нефти на сумму не менее одного миллиона рублей. Затем, чтобы скрыть хищение, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть с добавлением хлор-содержащих соединений», — рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Грязная нефть попадала в нефтехранилище, а оттуда — в систему магистрального трубопровода. Восемь резервуаров пришли в негодность. Из-за проблем с качеством пришлось заблокировать поставки российского сырья в Белоруссию и ряд европейских стран. Чтобы такое не повторилось, в Минэнерго предлагают проводить проверки нефти ежедневно, а не раз в десять дней. И увеличить штрафы за некачественную продукцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как по данным министра энергетики России Александра Новака ситуация с нефтепроводом «Дружба» сказалась на объемах добычи и экспорта российского сырья.

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