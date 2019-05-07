По делу о «грязной» нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о задержании четырех подозреваемых в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», пишет «Экономика сегодня».

На заседании российского правительства глава Минэнерго заявил, что фигуранты дела о некачественном сырье в нефтепроводе помещены в СИЗО в рамках уголовного расследования. Новак добавил, что материалы проверки по факту загрязнения нефти переданы в прокуратуру.

Министр отметил, что ситуация с нефтепроводом «Дружба» существенно не сказалась на объемах добычи и экспорта российского сырья из-за оперативных мер по перераспределению потоков.

В конце апреля 2019 года Белоруссия приостановила прием российской нефти из-за некачественного сырья. В нем выявили превышение содержания хлоридов. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава компании «Транснефть» Николай Токарев сообщил, что источник загрязнения сырья находился в Самарской области. Президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за качеством поставляемой по трубопроводу нефти.