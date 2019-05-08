Компания Disney назвала точную дату выхода на экраны второй части «Аватара»

В киноконцерне The Walt Disney Company рассказали, когда выйдет вторая часть рекордсмена по сборам «Аватара».

Согласно заявлению компании Disney, второй эпизод «Аватара» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года — на год позже запланированного срока. Последующие части выйдут на экраны с шагом в два года — 2023, 2025, 2027 годах, сообщает ФАН.

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Первый «Аватар», который снял канадский режиссер Джеймс Кэмерон, зрители увидели в 2009 году. Эта картина превзошла по сборам предыдущее творение Кэмерона «Титаник» и удерживает рекорд по сборам в течение десяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рекорд кассовых сборов установил новый фильм легендарной саги «Мстители: Финал».