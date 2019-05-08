Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок

Эпатажному певцу Борису Моисееву 4 марта исполнилось 65 лет. Свой очередной юбилей заслуженный артист РФ отпраздновал в США, куда улетел в конце апреля для прохождения реабилитации, сообщает Starhit.

Участниками торжества стали самые близкие друзья артиста, среди которых была давняя спутница жизни Моисеева американка Адель Тодд и Нелли Кобзон. Они преподнесли в подарок артисту путевку на один из самых дорогостоящих лайнеров в мире.

« Адель вместе с Нелли Кобзон и еще одной подругой Галиной подарили Боре путевку на самый большой лайнер в мире. Моисеева поселили в огромный люксовый номер с джакузи. Думаю, такой сюрприз им обошелся в несколько тысяч долларов. Естественно, ему все понравилось! Весь вечер наслаждался живой музыкой и изысканными деликатесами », — рассказал источник издания в окружении певца.

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Борис Моисеев на протяжении нескольких дней отдыхал в Майами, где старался проводить больше времени на свежем воздухе. По словам друзей артиста, он чувствует себя сейчас намного лучше.

« Состояние Бори сейчас намного лучше. Смена обстановки ему явно не повредила. В Майами он старается выбираться каждый летний сезон », — отметил источник.

Instagram @bmoiseevpro

Борис Моисеев был вынужден отказаться от концертов и издания новых песен после перенесенного инсульта. Несмотря на это, артист мечтает о возвращении на сцену. Стоит отметить, что 1 мая певец выпустил новую композицию «Роттердам», которую исполнил дуэтом с казахским певцом Алишером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гадалка назвала дату смерти Бориса Моисеева.