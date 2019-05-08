«Я себя резала»: Гузеева впала в глубокую депрессию после смерти матери

Актриса и знаменитая телесваха Лариса Гузеева рассказала, что после смерти матери в октябре 2018 года впала в глубокую депрессию и даже попыталась свести счеты с жизнью. Уход близкого человека, которого артистка любила патологически, буквально лишил ее смысла жизни, сообщает Strahit.

« И я себя резала. Как же мне плохо! Я башкой стучусь об стенку », — призналась Лариса Гузеева.

Чтобы справиться с сильными переживаниями, Лариса Гузеева прибегла к помощи психологов и в данный момент с ней работают три специалиста. Актрисе было рекомендовано в срочном порядке изменить привычный образ жизни и начать радовать себя обновлениями.

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Телесваха воспользовалась советом и съездила в Крым, где в одной из клиник прошла девятидневный курс омолаживающих процедур. По приезде в Москву, Лариса Гузеева не остановилась на достигнутом и превратилась в платиновую блондинку. Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором предстала перед поклонниками в новом образе.

Стоит добавить, что Лариса Гузеева находит утешение в работе. С недавних пор актриса ведущей еще одной популярной программы — кулинарного шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Гузеева поставила точку в вопросе цвета волос. Поклонники поддержали телеведущую в ее кардинальном преображении.