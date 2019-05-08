«Сама придумала, сама обиделась»: Режиссер театра объяснил уход Самбурской

, 17:21 631

Накануне актриса объявила, что покидает Театр на Малой Бронной и предложила зрителям сдать билеты на спектакли, в которых должна была участвовать.

Фото: www.globallookpress.com

Нелепой интригой и непрофессионализмом назвал скандальный уход Настасьи Самбурской из Театра на Малой Бронной режиссер спектакля «Макбет», в котором играла актриса, Антон Яковлев. Свою версию произошедшего в закулисье, он рассказал в интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro. По его словам, до ухода из театра Настасья должна была сыграть еще в четырех спектаклях, но «все пошло не так».

«Мы договорились с руководством о том, что два спектакля сыграет Самбурская, а два — новая актриса. Это нормальная человеческая договоренность: и Самбурская играет до конца сезона, в том числе и последний спектакль, и новая актриса. Но Анастасия сказала: „Или все, или ничего“, написала заявление и ушла из театра. То есть сама придумала, сама обиделась. Это нелепая интрига, непрофессионализм и подстава театру», — заявил Яковлев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская в понедельник, 7 мая, написала в своем Instagram, что режиссер Антон Яковлев вводит на ее роли новую актрису, несмотря на ее просьбы дать доиграть сезон, поэтому она покидает театр. По словам Настасьи, она не желает терпеть «неуважительное отношение» к себе и призвала зрителей сдавать билеты на спектакли, в которых она должна была участвовать.

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