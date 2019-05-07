«Это свинство»: Звезда «Универа» Настасья Самбурская со скандалом уходит из театра

Актриса театра и кино, звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская со скандалом покидает московский Театр на Малой Бронной, отказавшись дорабатывать сезон.

Гороскоп на 8 мая: Раки, до вас пытаются дозвониться ангелы!

Артистка принесла свои извинения зрителям и призвала их сдавать билеты, купленные на ее спектакли. О причине, побудившей ее принять такое решение Самбурская рассказала на своей страничке в Instagram.

Instagram @samburskaya

По ее словам, режиссер Антон Яковлев, несмотря на ее просьбы дать доработать сезон, стал вводить на ее роли новую актрису, не уведомив об этом Самбурскую. Это возмутило Настасью и она заявила, что после такого отношения к ней со стороны режиссера, она в театр «больше ни ногой».

Настасья Самбурская родилась в 1987 году в городе Приозерск Ленинградской области. В 2010 году получила актерский диплом ГИТИСа. После чего была приглашена в труппу Театра на Малой Бронной. Широкая известность пришла к Самбурской после того, как она начала сниматься в сериале «Универ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ответила незамужняя Настасья поклонникам, разглядевшим ее округлившийся животик на фото.